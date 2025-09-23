Gradsko vijeće Tuzla razmatra uvođenje komunalnih taksi

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle, zakazanoj za utorak, razmatra se uvođenje komunalnih taksi, odnosno nacrt Odluke o komunalnim taksama, kojom se uvodi detaljno regulisana naplata taksi na području grada. Nacrt predviđa da se naplata vrši po zonama, sa podjelom na tri gradske zone, a obuhvata vrste taksi, obveznika, visine i rokova plaćanja, pa do mogućnosti oslobađanja od obaveze plaćanja.

Prema članu 3. nacrta, takse se naplaćuju za priređivanje zabavnih igara, korištenje aparata za posebne igre na sreću, poslovne prostore u kojima se priređuju igre na sreću, izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima i baštama, priređivanje komercijalnih koncerata, kao i za postavljanje i držanje uređaja poput bankomata, parkomata, kafe aparata i sličnih automata za naplatu gotovine ili usluga.

Obveznici plaćanja, prema članu 4., su sva pravna i fizička lica koja koriste pravo postavljanja, držanja ili korištenja uređaja i predmeta za koje je predviđena taksa. Ukoliko je za istu taksu prijavljeno više obveznika, njihova obaveza je solidarna, što znači da svi zajedno odgovaraju za plaćanje.

Nacrtom su precizirani i slučajevi oslobađanja od plaćanja. Tako će, između ostalog, od taksi biti izuzeti organi Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle, međunarodne organizacije i diplomatsko-konzularna predstavništva, ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i humanitarnih djelatnosti, vjerske zajednice, organizacije ratnih vojnih invalida, porodice šehida i poginulih boraca, kao i demobilisani borci. Oslobođenje važi i za obrtnike koji obavljaju tradicionalne djelatnosti ili kućnu radinost, kao i za pravna lica koja u svojstvu suorganizatora sa Gradom Tuzla realizuju manifestacije od značaja za grad.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse podnosi se nadležnom organu koji odlučuje o njegovom usvajanju.

Usvajanjem ove odluke, Tuzla bi dobila novi pravni okvir kojim se detaljno reguliše naplata komunalnih taksi, s ciljem jasnijeg uređenja oblasti i povećanja prihoda budžeta kroz definisane obaveze korisnika različitih djelatnosti i uređaja na javnim površinama i poslovnim prostorima.

Nakon usvajanja ovog Nacrta planirana je javna rasprava.

