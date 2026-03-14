Hladno jutro, ali sunčan dan pred nama: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Vremenska prognoza/ U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme
Sunčano u istočnom dijelu Tuzle/ Sjenjak

U Bosni i Hercegovini jutros preovladava pretežno vedro vrijeme, uz niske jutarnje temperature, posebno u planinskim područjima.

Prema podacima meteoroloških mjerenja u 7 sati, najhladnije je bilo na Sokocu gdje su izmjerena -3 stepena, dok je najtoplije bilo jutros u Mostaru sa 6 stepeni i Gradačcu sa 7 stepeni Celzijusa.

U Tuzli je jutros izmjereno 2 stepena Celzijusa. Vjetar puše istočnim smjerom brzinom od 3 metra u sekundi, odnosno oko 11 kilometara na sat. Relativna vlažnost zraka iznosi 90 posto, dok je barometarski pritisak 975,9 hPa.

Prema prognozi meteorologa, tokom dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake. U poslijepodnevnim satima na jugu i jugozapadu zemlje mogući su slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretat će se između 12 i 18 stepeni, dok bi na sjeveru zemlje mogla dostići i 20 stepeni Celzijusa.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Istaknuto

Danas sunčano i ugodno u Tuzli, sredinom sedmice dolazi nagla promjena...

Istaknuto

Sunčan početak dana: Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Vijesti

Sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme: Temperature u BiH do 21 stepen

Istaknuto

Podaci meteorologa demantuju najave „najteže zime“, februar bez ledenih dana

Vijesti

Nakon hladnog jutra slijedi topliji dan: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Istaknuto

Sloboda Energoinvest slavila u Živinicama nakon dramatične završnice

Istaknuto

Stanje na putevima: Radovi i obustave na više putnih pravaca u BiH

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je devet beba

Magazin

Hit proljeća: Frizura koja podmlađuje i lako se održava

Vijesti

IDDEEA dvostruko nagrađena na ceremoniji dodjele priznanja „Made in BiH 2025“

Učitati više