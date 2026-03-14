Hladno jutro, ali sunčan dan pred nama: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

U Bosni i Hercegovini jutros preovladava pretežno vedro vrijeme, uz niske jutarnje temperature, posebno u planinskim područjima.

Prema podacima meteoroloških mjerenja u 7 sati, najhladnije je bilo na Sokocu gdje su izmjerena -3 stepena, dok je najtoplije bilo jutros u Mostaru sa 6 stepeni i Gradačcu sa 7 stepeni Celzijusa.

U Tuzli je jutros izmjereno 2 stepena Celzijusa. Vjetar puše istočnim smjerom brzinom od 3 metra u sekundi, odnosno oko 11 kilometara na sat. Relativna vlažnost zraka iznosi 90 posto, dok je barometarski pritisak 975,9 hPa.

Prema prognozi meteorologa, tokom dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake. U poslijepodnevnim satima na jugu i jugozapadu zemlje mogući su slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretat će se između 12 i 18 stepeni, dok bi na sjeveru zemlje mogla dostići i 20 stepeni Celzijusa.