Isplata penzija u FBiH u ponedjeljak, 5. januara

Arnela Šiljković - Bojić
Otkriveno gdje se nalaze penzije u BiH, podaci iz Evrope zabrinjavaju
Foto: Ilustracija

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec decembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u ponedjeljak, 5. januara 2026. godine.

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćeno je u srijedu iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primit će ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

pročitajte i ovo

BiH

Kraljević: Rekordna izdvajanja za penzije i kapitalne projekte za 2026. godinu

Vijesti

Penzije, šta je usvojila Vlada FBiH i koji su dalji koraci?

BiH

Vlada FBiH utvrdila prijedlog izmjena zakona o PIO/MIO

Vijesti

Najavljen rast penzija u 2026. godini

BiH

Penzije u Evropi: Velike razlike među državama, BiH pri dnu ljestvice

Istaknuto

Sve promjene koje čekaju penzionere u 2026. godini

BiH

Bingo objavio kako će raditi tokom praznika

Vijesti

Sindikat trgovine najavljuje proteste zbog odluke o radu trgovina na praznike

BiH

Sindikat trgovine nezadovoljan: Radnici obaviješteni u posljednji čas da rade 2. januara

Vijesti

Hoće li Vlada FBiH preusmjeriti novac od igara na sreću za liječenje djece

Vijesti

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika RS-a zakazani za 8. februar 2026.

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]