Još nekoliko sunčanih dana, a zatim zahlađenje

Zahlađenje koje dolazi krajem naredne sedmice označit će kraj ovogodišnjeg ljeta i donijeti pravi jesenski ugođaj u Bosnu i Hercegovinu. Prema prognozama, do sredine naredne sedmice noći će biti svježije, dok će dani ostati sunčani i relativno topli, s temperaturama od 24 do 29 stepeni Celzijusa, a lokalno i do 32 stepena.

Oko srijede očekuje se jače pogoršanje vremena praćeno kišom i grmljavinom, uz promjenu vjetra na sjeverozapadni smijer. Do kraja naredne sedmice slijedi postepeno zahlađenje, pa će dnevne temperature iznositi od 19 stepeni na zapadu do 29 stepeni na istoku zemlje.

Naredni vikend donosi osjetno hladnije vrijeme – maksimalne dnevne vrijednosti kretat će se između 9 i 15 stepeni Celzijusa. Nakon toga prognozira se tipično jesenji razvoj vremena, uz promjenjive i svježije prilike praćene kišom. Novo, izraženije pogoršanje moglo bi uslijediti oko 3. oktobra.

