Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

U Bosni je jutros pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom, dok je u Hercegovini djelomično vedro.

Prema podacima izmjerenim u 7:00 sati, najniža temperatura zabilježena je na Bjelašnici, gdje je izmjereno -7°C. Na Ivan Sedlu su bila -4°C, na Sokocu -3°C, dok je u Livnu izmjeren -1°C. U Banja Luci, Bijeljini, Gradačcu, Prijedoru, Sanskom Mostu i Sarajevu temperatura je iznosila 0°C. Doboj i Srebrenica su jutros imali 1°C, Trebinje 6°C, a Mostar 8°C.

Tokom dana u Bosni će preovladavati oblačno vrijeme sa slabim snijegom u prijepodnevnim satima, a nove padavine očekuju se ponovo u večernjim satima. U nižim predjelima moguća je i slaba kiša, saopštili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će biti djelomično vedro. U Bosni će puhati slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne biti umjereno jaka bura.

Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni kretat će se uglavnom između 1 i 6°C, a na jugu zemlje od 9 do 12°C.

