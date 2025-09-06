Kakvo nas vrijeme očekuje narednih 7 dana?

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, sa slabim do umjerenim vjetrom. Temperature će se kretati od 13°C u ranim jutarnjim satima do 26-27°C tokom podneva.

Padavine su minimalne, samo pojedinačni blagi pljuskovi u nekim dijelovima tokom jutra. Vjetar će biti umjeren u većini područja, nešto jači u Gradačcu.

Narednih sedam dana u TK očekuje se toplo vrijeme sa postepenim povećanjem vlažnosti i padavina.

U prva tri dana (7-9. septembra) pretežno vedro i suho, sa temperaturama do 30°C. Od srijede 10. septembra dolazi do promjene s obilnim padavinama, posebno 10. i 11. septembra, kada su predviđeni oborinski intenziteti do 6.3 mm/h. Temperaturni rasponi će biti između 26°C i 30°C tokom dana, a noću od 15°C do 20°C.

Više na vremenskaprognoza.ba