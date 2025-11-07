Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna četiri dana?

Jasmina Ibrahimović
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Za sutra je prognozirano pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U nedjelju, 9. novembra, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove magla. Poslijepodne i tokom noći se očekuje kiša u većem dijelu zemlje. Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 °C.

Za ponedjeljak, 10. novembra, prognozirano je pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina će biti na području Hercegovine. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 °C.

U utorak 11. novembra, na jugu i jugozapadu će biti pretežno sunčano. U ostatku zemlje prijepodne pretežno oblačno, a poslijepodne smanjenje oblačnosti. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 °C.

