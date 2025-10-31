Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, bez padavina. Temperature će se kretati od 8°C u ranim jutarnjim satima do 22°C tokom podneva. Vjetar će biti slab do umjeren, sa brzinama do 1.6 m/s. Noću će temperature pasti na oko 11°C uz mirnije vremenske uslove.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme. U ponedjeljak, 3. novembra, aktivno je upozorenje za obilne padavine koje će zahvatiti cijelu regiju sa 90% vjerovatnoće i intenzitetom do 5.3 mm/h, uz jači vjetar do 3 m/s.

Nakon toga, utorkom i srijedom padavine će značajno oslabiti, a četvrtkom će se vratiti vedriji dani sa temperaturama do 18°C. Petkom i vikendom ponovo su mogući povremeni pljuskovi sa temperaturama u rasponu od 5 do 19°C.