Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Jasmina Ibrahimović
Tuzla/ Vedro i toplo vrijeme
Foto: Tuzla/ Sjenjak vedro nebo

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, bez padavina. Temperature će se kretati od 8°C u ranim jutarnjim satima do 22°C tokom podneva. Vjetar će biti slab do umjeren, sa brzinama do 1.6 m/s. Noću će temperature pasti na oko 11°C uz mirnije vremenske uslove.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme. U ponedjeljak, 3. novembra, aktivno je upozorenje za obilne padavine koje će zahvatiti cijelu regiju sa 90% vjerovatnoće i intenzitetom do 5.3 mm/h, uz jači vjetar do 3 m/s.

Nakon toga, utorkom i srijedom padavine će značajno oslabiti, a četvrtkom će se vratiti vedriji dani sa temperaturama do 18°C. Petkom i vikendom ponovo su mogući povremeni pljuskovi sa temperaturama u rasponu od 5 do 19°C.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vremenska prognoza Tuzla: Sunčano s blagim vjetrom

Vijesti

Vremenska prognoza: Pred nama je sunčan dan

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno uz razvedravanje tokom dana

Vijesti

Vremenska prognoza: Oblačan ponedjeljak pred nama

Istaknuto

Danas kiša u Tuzli: Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

BiH

Budžet BiH ponovo blokiran, Trojka optužuje SNSD za uskraćivanje pomoći uposlenicima institucija

Vijesti

Većina proizvoda s platformi Shein i Temu krši evropske sigurnosne standarde

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili ovaj četvrtak?

BiH

Budžet BiH ponovo nije usvojen, nema entitetske većine u Parlamentu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]