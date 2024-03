Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Poslije podne u većem dijelu Bosni padavine uglavnom prestaju, uz djelimično razvedravanje. Nešto manje oblačnosti se očekuje na krajnjem jugu u drugom dijelu dana. Vjetar u sjevernim područjima Bosne slab sjeveroistočni, a u ostaku zemlje slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 17 stupnjeva.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, uglavnom u južnim, zapadnim i sjevernim područjima. Intenzivnije padavine u sjevernim i zapadnim područjima Hercegovine, a u ostalim dijelovima samo ponegdje. Vjetar slab od umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do 19 stupnjeva.

U nedjelju u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeni lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i ponegdje u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 13 do 19 stupnjeva.