Kome Seve diže pritisak, a kome masku s lica? Hrvatska pjevačica objavila novi hit “Pumpaj, Seve brate”

Severina je objavila svoj novi singl “Pumpaj, Seve brate”, pjesmu u kojoj kroz spoj energije, ironije i prepoznatljivog balkanskog ritma donosi poruku o ženskoj samosvijesti, odlučnosti i otporu prema stereotipima.

Pjesma je objavljena zajedno s videospotom koji koristi kadrove iz arhivskih filmova starih više od stotinu godina, stvarajući efektan spoj prošlosti i savremene borbe za ženska prava.

Autorica muzike i teksta je sama Severina, dok je aranžman radio Zvonimir Horvat, koji je pjesmi dao romski ritam, uklopljen s prepoznatljivom pop melodijom.

– Dragi moji, napisala sam tekst i glazbu za pjesmu ‘Pumpaj, Seve brate’, a dragi Zvonimir Horvat je napravio aranžman u romskom ritmu, koji je spojio s mojom pop melodijom. ‘Pumpaj’ je uzvik koji nosi energiju, ritam i stav – često se koristi u glazbi, sportu i na žurkama kao poziv na akciju ili podizanje atmosfere. U svakodnevnom govoru može značiti i “guraj dalje”, “ne staj” ili “daj gas” – bilo da se radi o zabavi, poslu ili emocijama. U ovoj pjesmi, ‘pumpaj’ ima novo značenje – to je ženski poklič protiv pasivnih, lažnih i nedoraslih muškaraca. To je riječ koja nosi ritam Balkana – glasna, duhovita, višeslojna i uvijek puna života. Ne zna se je li pjesma inspirirana stvarnim događajima, ali jedno je sigurno: “Ako ti je stalo — pumpaj. Ako si frajer — priznaj. A ako nisi — hvala, sljedeći”, poručila je Severina.

U tekstu pjesme nižu se stihovi o emocionalnim manipulacijama, lažnim obećanjima i frazama koje žene čuju prečesto. Ipak, pjesma nije teška, već duhovita i ironična, s prepoznatljivom Severininom estetikom – jasna poruka, upakovana u ritam koji poziva na pokret.

Spot, koji je realizirala Fabrika Sarajevo, koristi stare arhivske kadrove i uklapa ih u savremeni kontekst, dajući pjesmi dodatnu dimenziju – onu vizuelne provokacije i kritike kroz retro-stilizaciju.

Severina ni ovog puta nije ostala u okvirima klasične pop produkcije. Umjesto toga, ponudila je pjesmu koja balansira između zabave i društvenog komentara, ostavljajući prostor za tumačenje – i slušanje, i analiziranje.

Pjesmu poslušajte u produžetku teksta.

