Krenule vremenske nestabilnosti, evo prognoze

Krenule su vremenske nestabilnosti, a Federalni meteo zavod najavljuje do kraja dana, u sjeverozapadnim područjima Bosne padavine, a u večernjim satima i u ostalim dijelovima.

Temperature zraka u danas 14 sati bile su: U Livnu 27 stepeni, Sanski Most 29,

Banja Luka i Prijedor 31, Bijeljina 32,

Bugojno, Jajce, Sokolac, Tuzla i Zenica 33, Sarajevo 36, Mostar i Trebinje 39 stepeni.

Federalni meteo zavod za sutra u Bosni i Hercegovini najavljuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Bosne su lokalno mogući obilniji pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, što može uzrokovatu pojavu urbanih i bujičnih poplava. Postupni prestanak padavina u Hercegovini tokom prijepodneva, a u ostalim područjima do kraja dana. Vjetar, umjeren zapadni i jugozapadni, a ponegdje na momente i olujan. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni.