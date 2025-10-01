Miholjsko ljeto otišlo na čekanje: Hladan vazduh, kiša i snijeg donose naglu promjenu vremena

Od danas prema našem regionu sa sjevera Evrope stiže dodatna količina hladnog vazduha, dok se sutra očekuje formiranje ciklona nad Jonskim morem. Prema prognozama, taj ciklon će se do nedjelje kretati prema istoku i jugoistoku Balkana i donijeti jače pogoršanje vremena, obilnu kišu i snijeg u planinskim predjelima.

Za sada, do 15. oktobra nema naznaka da će se pojaviti Miholjsko ljeto koje je ranijih godina donosilo sunčane i tople dane u oktobru. Meteorološki modeli pokazuju da će nakon kratkotrajnog otopljenja sredinom naredne sedmice uslijediti novo pogoršanje i osjetno zahlađenje.

Obilne padavine i snijeg u planinama

U narednim danima očekuje se vrlo hladno vrijeme. Na jugoistoku regije prognozira se obilna kiša, a na planinama Srbije, sjevera Crne Gore i istoka Bosne i Hercegovine iznad 900 metara nadmorske visine snježne padavine. Snježni pokrivač mogao bi dostići visinu od 15 do 45 centimetara, zavisno od nadmorske visine.

Na jugoistoku Balkana moguće su obilne količine padavina, lokalno i do 100 milimetara, što može dovesti do pojave bujičnih poplava. Još obilniji talozi očekuju se u Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, gdje bi u kratkom vremenskom periodu moglo pasti i preko 250 milimetara kiše. Takve količine stvaraju ozbiljan rizik od poplava i izlijevanja bujičnih tokova, posebno nakon dužeg sušnog razdoblja.

Vjetar i bura duž Jadrana

Uz padavine, duvaće umjeren i jak sjeverni vjetar, a duž većeg dijela Jadrana očekuje se jaka i olujna bura, što dodatno otežava vremenske prilike u regionu.

Za sada se čini da će Miholjsko ljeto ostati na čekanju, a jesen donijeti promjenjive i hladne dane, uz opasnost od vremenskih nepogoda u dijelovima Balkana.