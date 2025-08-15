Mnogi penzioneri nisu dobili pomoć, traži se izmjena Uredbe

Više od 100.000 penzionera u FBiH nije dobilo jednokratnu novčanu pomoć koja je isplaćena sa julskim penzijama. Pomoć nisu dobili penzioneri koji primaju srazmjerne penzije, a koje su ionako znatno niže od minimalne. Zbog toga je upućena inicijativa da se Uredba o isplati pomoći izmijeni.

“Ovom inicijativom sam predložio izmjenu Uredbe s ciljem da se pravo na ovu pomoć proširi i na penzionere sa srazmjernom penzijom. Pokrenuo sam inicijativu preko Parlamenta i proslijeđena je Vladi FBiH i ja očekujem jasan odgovor”, rekao je Almedin Aliefendić, zastupnik u Parlamentu FBiH.

Odgovor zasigurno neće tako brzo stići, jer kako navodi Aliefendić, članovi Vlade FBiH trenutno su na kolektivnom godišnjem odmoru. Ipak, nada se da će biti pozitivan. Tome se nadaju i penzioneri, koji su i ranije reagovali i tražili od Federalne vlade izmjene Zakona o PIO-u koje bi značile povećanje penzija.

„Tražimo od nadležnih vlasti 52 posto od prosječne plate FBiH koja bi se usaglašavala svaki kvartal. Oni to ne dozvoljavaju i manipulišu sa budžetom, sa statistikama, sa svima i sa procedurama“, istakao je Vehid Jahić, predsjednik Nove penzionersko/umirovljeničke stranke Tuzla.

Podsjećamo, penzioneri su još u proljeće predlagali novu formulu, prema kojoj bi rast prosječne plate učestvovao sa 70% u obračunu penzija, a 30% bi pratilo rast troškova života. Za to je potrebna izmjena člana 79. Zakona o PIO, ali do sada do toga nije došlo.

“Strategija demografskog oporavka i razvoja Federacije BiH, koju je naše Ministarstvo pripremilo za Vladu Federacije BiH, jasno pokazuje dubinu izazova s kojima se suočavamo. Broj stanovnika Federacije BiH već je u padu, a prema projekcijama, do 2040. godine ćemo imati više od 400.000 ljudi starijih od 65 godina, što je gotovo četvrtina ukupne populacije”, rekao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Ukoliko uskoro ne dođe do neke pozitivne promjene, penzioneri članovi Nove penzionerske stranke najavili su proteste za septembar, te su istakli da će pozvati i ostale penzionere da im se pridruže.