Nakon naglog zahlađenja stiže proljeće, meteorolozi najavljuju stabilnije i toplije dane

RTV SLON
Oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon

Nakon naglog zahlađenja stiže proljeće, a vremenske prilike u narednim danima donose brzu smjenu toplijeg i hladnijeg zraka, uz kišu, jak vjetar i kratkotrajnu mogućnost snijega čak i u nizijama. Meteorolozi najavljuju da će promjena vremena biti najizraženija u petak, dok se od nedjelje očekuje stabilizacija i postepeni porast temperatura, što bi moglo biti uvod u duži period sunčanijeg i toplijeg vremena.

Danas će u većem dijelu regiona biti relativno toplo, uz južni vjetar i postepeno naoblačenje. U popodnevnim i večernjim satima kiša će se prvo javiti na jugozapadu, zapadu i jugu, dok su uz Jadran mogući i grmljavinski pljuskovi. Temperature će se kretati od oko 6 do čak 18 stepeni, zavisno od područja.

U petak stiže naglo pogoršanje, kiša i jak vjetar, moguć snijeg i u nizijama

Prava promjena vremena stiže u petak, kada će se ciklon premještati preko centralnih dijelova regiona i donijeti obilnije padavine, jak vjetar i osjetno zahlađenje tokom dana. Kiša će zahvatiti većinu područja, dok se u planinskim predjelima očekuje snijeg.

U drugom dijelu dana, s prodorom hladnijeg zraka, postoji mogućnost da snijeg kratkotrajno padne i u nizijama. Vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, a uz Jadran se očekuje olujna bura.

Dnevne temperature će u petak prvo biti više, ali će nakon toga brzo padati. Poslijepodne se očekuju maksimalne vrijednosti od oko nula stepeni na sjeveru do oko 9 stepeni na jugu.

Vikend hladan, ali uglavnom suh

Tokom vikenda vremenske prilike će se smiriti, ali će ostati hladno. U subotu će i dalje biti prisutan pojačan sjeverozapadni vjetar, dok će noći donijeti ozbiljniji minus, uz minimalne temperature od oko minus 10 do minus 1 stepen.

Dnevne temperature bi se kretale od oko minus 3 do 4 stepena, zavisno od kraja.

Od nedjelje toplije i stabilnije vrijeme, nakon naglog zahlađenja stiže proljeće

Prema prognozama, od nedjelje slijedi jačanje anticiklona i postepeno otopljenje koje bi moglo potrajati do kraja februara. Upravo taj period donosi najavu ranog proljeća, uz stabilnije i suho vrijeme, te porast dnevnih temperatura.

Meteorolozi navode da bi moguće novo zahlađenje moglo stići oko 6. marta, ali još uvijek nije sigurno kakvog intenziteta bi ono bilo. Ipak, trenutne prognoze daju optimizam da će kraj februara obilježiti toplije vrijeme i proljetni ugođaj.

