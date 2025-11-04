Nastavlja se istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona, šta je sljedeći korak?

U pritvoru su četiri policijska službenika iz Tuzlanskog kantona, osumnjičena za jedno od najtežih krivičnih djela, navođenje maloljetnica na prostituciju. Policija je do saznanja došla slučajno, radeći na drugom predmetu, a istraga je vođena mjesecima u potpunoj tajnosti. Rukovodstvo policije ističe da je istraga proizašla iz proaktivnog rada, a ne iz prijave žrtava.

„Nakon potvrđivanja optužnice mi ćemo nastaviti vođenje disciplinskog postupka i naravno u skladu s tim, nakon ovog što su učinili za očekivati je da će im sigurno prestati i radni odnos. Odnosno, ne bih da prejudiciram, naravno, ovo su krupne riječi, ali ukoliko se sve to dokaže, ići će u tom smjeru. Mi smo radeći sasvim po drugom predmetu, došli do određenih saznanja i u tom smjeru upoznali Tužilaštvo, proširili istragu i na kraju došlo je do ovoga“, govori Dževad Korman, direktor Uprave policije TK.

Slučaj je ponovo otvorio pitanje moralnog i profesionalnog integriteta policije. Još od 2018. godine uvedene su strože mjere u zapošljavanju i nadzoru službenika, uključujući i institut dostojnosti rada u policiji, koji isključuje kandidate sklone nasilju, alkoholu ili vezama s kriminalnim krugovima.

„Uveli smo neku nultu toleranciju, kada su u pitanju djela koja čine policijski službenici, način odabira policijskih službenika. Prvi smo u Federaciji sigurno, po uzoru na okruženje, naročito na Republiku Hrvatsku, uveli institut dostojnosti rada u policiji. Mi smo otpustili nekoliko policijskih službenika gdje je dokazano da su činili krivična djela. Među njima su najmanje tri- četiri samostalna inspektora. To je izuzetno visok čin u policiji“, pojašnjava Dževad Korman.

Slučaj je potresao i javnost, naročito nakon što je u medijima otkriven identitet jedne od maloljetnih žrtava. Organizacije za zaštitu djece upozoravaju da je time počinjeno novo nasilje nad djevojčicama i povrijeđena njihova sigurnost.

„Objava identiteta maloljetne žrtve trgovine i ljudima nije samo povreda profesionalne etike, to je povreda i digniteta djeteta, privatnosti djeteta, a prije svega sigurnosti djeteta u tim momentima koji su možda i, ja bih rekla, najznačajniji momenti u kojima se vodila istraga. Dakle, Krivični zakon zabranjuje da se iznose bilo kakve informacije koje mogu uputiti na identitet djeteta, a to se dogodilo u javnom prostoru BiH“, govori Sahiba Srna, Udruženje Zemlja djece u BiH.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona ističu da su reagovali odmah po saznanju. Održana je vanredna sjednica na kojoj su donesene prve mjere, a razgovaralo se i o odgovornosti pojedinaca koji su bili povezani s institucijama pod ingerencijom Vlade. Premijer ističe da kantonalna vlast nije imala nikakve informacije o toku istrage, što, kako kaže, potvrđuje profesionalnost policije u vođenju slučaja.

„Mi smo odmah reagovali na način da smo već u 12 sati zakazali vanrednu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona i nakon višesatne rasprave smo donijeli odgovarajuće odlike koje su išle u pravcu smjene onih osoba iz radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, a koje se dovode u vezu sa počinjenim krivičnim djelom. Tada smo dali podršku Upravi policije da nastavi sa svim ovim radnjama koji se odnose na konačno rasvjetljavanje cjelokupnog ovog slučaja. Moram kazati da niko iz Vlade Tuzanskog kantona nije imao informaciju o toku te akcije, niti bilo kakvu informaciju da je ona trajala unazad nekoliko mjeseci“, kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona nastavlja se, dok javnost i dalje traži odgovore kako su oni koji bi trebali štititi građane postali prijetnja najranjivijima. Policija poručuje da niko neće biti pošteđen, a ovaj slučaj već je ogolio duboke sistemske slabosti u zaštiti djece i povjerenju u institucije.