Nedim Sladić najavio od sljedeće srijede preokret

RTV SLON
Foto: Nedim Sladić

Bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je prognozu za naredne dane, najavljujući postepeno zatopljenje nakon izrazito hladnog početka sedmice.

„Nakon ledenog početka nove radne sedmice, umjerenije zatopljenje je na vidiku od srijede. Na planinama slijedi postepeno topljenje snijega, a slično će biti i u nizinama. Padavine u sedmici pred nama neće predstavljati problem jer će biti rijetke“, naveo je Sladić.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavod, ponedjeljak će obilježiti izrazito niske temperature. Jutarnje vrijednosti kretat će se od minus 13 do minus šest stepeni Celzijusa, dok će na jugu biti do minus dva, a dnevne temperature od minus šest do nula stepeni, na jugu do tri stepena.

U utorak se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz jutarnje temperature od minus četiri do tri stepena i dnevne vrijednosti od tri do devet stepeni Celzijusa.

Srijeda donosi nastavak oblačnog vremena, s jutarnjim temperaturama između minus dva i četiri stepena, dok će dnevne temperature iznositi od četiri do deset, a u sjevernim dijelovima Bosne do 12 stepeni Celzijusa.

