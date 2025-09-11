Na magistralnom putu M18 u mjestu Gojsalići kod Kladnja jučer je zabilježena nesreća u kojoj je povrijeđena jedna osoba. Riječ je o tridesetsedmogodišnjoj saputnici S.C. na motociklu marke BMW, koja je zadobila teške tjelesne povrede i nakon ukazane pomoći prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Motociklom je upravljao četrdesetsedmogodišnji vozač J.Z.iz Brčko Distrikta, koji je sletio s kolovoza.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Kladanj zajedno s Odjeljenjem kriminalističke policije, a istraga će pokazati sve okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća.