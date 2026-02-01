Nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH, evo gdje pada kiša i snijeg

RTV SLON
Kiša, pljusak, vremenska prognoza

Vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu

U Bosni i sjevernom dijelu Hercegovine jutros preovladava oblačno vrijeme s padavinama, kišom u nižim i snijegom u višim područjima, dok je u većem dijelu Hercegovine vedro. Prema mjerenjima u 7 sati, najniža temperatura zabilježena je na Ivan Sedlu, 0 stepeni, a najviša u Mostaru, 9 stepeni.

Tokom dana u Bosni i sjeveru Hercegovine zadržat će se oblačno vrijeme s kišom u nizinama i snijegom u višim krajevima, a u noći na ponedjeljak slab snijeg je moguć i u nižim predjelima. U većem dijelu Hercegovine očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 8 do 12 stepeni.

Prema jutrošnjim podacima za Tuzlu u 7 sati, temperatura zraka iznosila je 3 stepena, puhao je slab jugoistočni vjetar brzinom 1 metar u sekundi, odnosno 4 kilometra na sat, relativna vlažnost zraka bila je 92 posto, a barometarski pritisak 973,6 hektopaskala

