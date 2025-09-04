Nove cijene struje u FBiH već na snazi, a stručnjaci upozoravaju na nova poskupljenja

Od 1. septembra 2025. godine u Federaciji BiH na snazi je novi sistem obračuna potrošnje električne energije. Cijene su podijeljene kroz blok-tarife koje domaćinstva dijele na tri nivoa potrošnje. Najpovoljniji blok je do 350 kWh, dok se računi značajno povećavaju za sve iznad tog nivoa. Prema mišljenju stručnjaka, ovo je samo uvod u trend koji vodi ka daljnjem rastu cijena, a nikako ka njihovom smanjenju.

Bosna i Hercegovina više nema dovoljne količine struje, te postaje ovisna o uvozu. Gubitak domaće proizvodnje, posebno u termoelektranama, stavlja zemlju u poziciju potpune ovisnosti o berzovnim cijenama struje, ističe stručnjak za energiju Amer Jerlagić.

„Ono što je činjenica i što je fakt je da struja u industriji već četiri godine poskupljuje po 20%, jer su oni u tom modelu tržišnog snabijevanja. S obzirom da struju uvozimo sa berzi i da je sve manje i manje ima u Bosni i Hercegovini, ja se bojim da neće doći do još jednog poskupljenja do kraja godine kad su u pitanju industrijski potrošači“, pojašnjava Amer Jerlagić, stručnjak za energiju.

Direktor Elektroprivrede BiH također je potvrdio da se zemlja suočava s ozbiljnim problemima u proizvodnji uglja.

„Mi imamo deficit u proizvodnji uglja i to ja stalno ponavljam i to je praktično ovoj godini milion tona. Sav ovaj gubitak koji je Elektroprivreda imala u prvom polugodištu ove godine se odnosi praktično na nedostatak uglja i dobrim dijelom lošu hidrologiju koja se nažalost ponavljava iz godine u godinu. Menadžmenti koji rade u rudnicima i koji rade u Elektroprivredi, moje kolege izvršni direktori, moramo povećati proizvodnju u rudnicima, ali na način da moramo u narednom periodu rudnicama obezbijediti novu mehanizaciju“, govori Sanel Buljubašić, direktor Elektroprivrede BiH.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić upozorio je da je rudarski sektor u izuzetno lošem stanju. Rudnik Zenica je već pred zatvaranjem, a sve nade se polažu u Rudnik Kreka i Banovići da obezbijede dovoljno uglja kako bi prestali sa praksom kupovine električne energije iz inostranstva.

„Trenutno rudarski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine nije na zavidnom nivou i moram reći da vlada Federacije Bosne i Hercegovine posebnu pažnju obraća na ovaj rudarski sektor. Imamo rudnike koji moraju u narednom periodu povećati obim proizvodnje kako bi naše termoelektrane proizvele dovoljne električne energije za naše korisnike i na tome intenzivno radimo“, kazao je Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Novi sistem naplate struje kroz blok tarife, zajedno sa sve većim uvozom i slabostima domaće proizvodnje, pokazuje da potrošače u Federaciji BiH u narednom periodu očekuju sve veći računi. Struka ne ostavlja mnogo prostora za optimizam, jer bez stabilne domaće proizvodnje i modernizacije rudnika, cijene će nastaviti rasti.