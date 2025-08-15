Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je jučer na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništa i obrta, donijela Odluku kojom se utvrđuje konačna lista korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima za juni 2025. godine i iznos dodijeljenih sredstava.

Odluka je donesena po Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu. Sastavni dio konačne liste je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za maj 2025. godine.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od oko 7,35 miliona KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 10.645 korisnika. Dio sredstva u iznosu od 253.500 KM dodjeljuje se za 168 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za maj 2025. godine.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći objavljena je na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. POGLEDAJTE JESTE LI OSTVARILI OVO PRAVO NA FINANSIJSKU POMOĆ I U KOJEM IZNOSU.