Oblačno jutro u Tuzli: Evo šta donosi današnji dan

RTV SLON
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Jutros je u Tuzli izmjereno šest stepeni Celzijusa, uz oblačno vrijeme i visoku vlažnost zraka od 95 posto. Barometarski tlak iznosi 982,6 hektopaskala, a vjetar je slabog intenziteta, bez značajnog kretanja.

Tokom dana u Tuzli i okolnim područjima očekuje se pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost povremene slabe kiše. Slične vremenske prilike zabilježene su i u ostatku Bosne i Hercegovine, posebno u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje.

Temperature zraka jutros su se u većem dijelu Bosne kretale između tri i šest stepeni, dok su u Hercegovini, gdje lokalno pada slaba kiša, bile više – oko deset stepeni.

Prema najavama meteorologa, stabilizacija vremena i djelimično razvedravanje moglo bi se očekivati tek u narednim danima.

