Od danas osvježenje, nestabilno vrijeme s kišom

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima više sunčanog vremena u istočnim i južnim područjima zemlje.

Tokom dana lokalni pljuskovi uglavnom na području Krajine. Prema kraju dana i u noći sa subote na nedjelju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom se očekuju širom zemlje. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 35, na jugu i istoku zemlje do 39 stepeni.

U nedjelju, 27. jula, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Bosne su lokalno mogući obilniji pljuskovi, što može uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava. Postepeni prestanak padavina u Hercegovini tokom prijepodneva, a u ostalim područjima do kraja dana. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 stepeni.

U ponedjeljak, 28. jula, pretežno oblačno s kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni gramljavinom. Širom zemlje su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

U utorak, 29. jula obačno s kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni gramljavinom. Obilnije padavine se očekuju u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.