Od danas pretežno oblačno uz povremenu kišu, ipak stiže i otopljenje

Od danas se u većem dijelu zemlje očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, koja će biti izraženija samo na krajnjem jugu regiona. Nad istočnim dijelovima zadržaće se tmurno i svježije vrijeme, dok će na zapadu i sjeveru biti suho i djelimično sunčano. Dnevne temperature kretaće se između 12 i 18 stepeni Celzijusa.

Prema prognozama meteorologa, od petka do nedjelje vrijeme će biti pod uticajem slabog ciklona nad Jonskim morem i hladnog vazduha koji pristiže sa sjevera. Najviše padavina očekuje se nad južnim Jadranom i krajnjim jugom regiona, gdje bi moglo pasti između 20 i 35 milimetara kiše, dok će sjevernije biti znatno suvlje, s količinama do 10 milimetara.

Vjetar će biti sjeveroistočni, slab do umjeren, a dnevni maksimumi između 7 i 14 stepeni. Tokom vikenda i u ponedjeljak zadržaće se svježe, ali uglavnom suho vrijeme uz hladna jutra i bez većih promjena u temperaturama.

Od 21. oktobra slijedi postepeno otopljenje, jer će se nad našim područjem uspostaviti jugozapadno strujanje koje će donositi topliji, ali povremeno i vlažan vazduh. Takvo vrijeme, s temperaturama iznad prosjeka za ovo doba godine, zadržaće se sve do pred sam kraj mjeseca. Krajem oktobra, oko 30. dana, moguće je novo pogoršanje i osjetno zahlađenje.