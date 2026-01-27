Odobreno prelazno rješenje za povećanje penzija

Vlada Federacije BiH odobrila je odluku o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto na današnjoj telefonskoj sjednici, čime je potvrđena odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donesena u skladu sa Zakonom o PIO.

Kako je saopćeno, odluku je razmatrala i prihvatila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a prijedlog je dostavljen putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Akontativno usklađivanje penzija od 11,2 posto zasniva se na članu 79. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i odnosi se na privremeno povećanje penzija do donošenja konačne odluke.

Iz Federalnog zavoda za PIO/MIO pojašnjeno je da se radi o akontativnom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje penzija biti utvrđeno nakon objave zvaničnih statističkih podataka. Odluka o konačnom iznosu usklađivanja, koja će se primjenjivati od 1. januara 2026. godine, bit će donesena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatke o stopi rasta indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plata u prethodnoj godini.

Akontativno usklađivanje penzija od 11,2 posto predstavlja prelazno rješenje kojim se nastoji ublažiti pritisak rasta troškova života na penzionere do utvrđivanja konačnih parametara za redovno godišnje usklađivanje.