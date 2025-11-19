Održana vanredna sjednica Štaba CZ u Kalesiji nakon pucnjave

Arnela Šiljković - Bojić
Nakon pucnjave koja se rano jutros dogodila u centru Kalesije, općinski načelnik Nermin Mujkanović sazvao je vanrednu sjednicu Općinskog štaba CZ na kojoj je razmatrano stanje sigurnosti na području općine.

Na sjednici je prihvaćena informacija o stanju sigurnosti koju su predstavili predstavnici PU Kalesija, te je data bezrezervna podrška radu policijskih službenika i drugih službi zaštite i spašavanja koji su angažovani na ovom slučaju.

Općinski štab civilne zaštite moli građane da ostanu smireni i da ne stvaraju paniku, jer je prema riječima predstavnika PU Kalesija sigurnosna situacija pod kontrolom nadležnih policijskih struktura koje su angažovane na sprečavanju, otkrivanju i privođenju izvršioca krivičnih djela.

Također, Općinski štab CZ poziva građane da  bilo kakve pojave opasnosti za njihovu sigurnost ili imovinu telefonom trebaju obavijestiti policiju na besplatan broj 122 ili 035 631 290.

