Paklenim vrućinama došao je kraj: Sutra temperature niže za 10 stepeni

Danima je na snazi upaljen narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura, koje su u pojedinim dijelovima BIH dostizale vrijednost i do 40 stepeni Celzijusa. Ovogodišnji treći toplotni val, građani Tuzle kažu teško su podnijeli, a neki od njih navode da ne pamte ovako sparno i toplo vrijeme.

„Topimo se ko sladoled“

„Ovo je stvarno nezapamćeno, možda je bilo prije pet – šet godina, ali možda dan, dva i to je bilo sve“

„Teško podnosim. Nenormalno. Teško dišem“.

„Pa, može noću kad zahladni”

„Slabo hodam preko dana kad je vruće jako“

„Sjediš u hladu i gotovo“

Kao i svemu i paklenim vrućinama stigao je kraj. Meteorolozi već od sutra najavljuju osvježenje, odnosno kišu i pad temperature za deset stepeni i više.

”Do 31 avugusta očekuje se nestabilno vrijeme, a promjenu donosi hladnija zračna masa koja se očekuje uz frontalni sistem sa sjeverozapada. Česte i obilne padavine, te niže vrijednosti temperatura zraka biće glavna karakteristika vremenskih uslova u naredna četiri dana”, kazao je Bakir Krajinović, meteorolog FHMZ.

U naredna četri dana jutarnje temperature će se kretati od 9 do 13 stepeni, a dnevne u Bosni do 26. Danas je teško zamisliti takav pad temparature, jer dnevna temperatura u Tuzli iznosi 38 stepeni C. Ovaj nagli pad temperature u značajnoj mjeri utiče na ljudski organizam, a doktori savjetuju kao i kod visokih tempertura da se ne boravi vani.

”Nagla promjena temperature dovodi do promjene na krvnim sudovima, koji naročito kod kompromitovanih pacijenata, odnosno onih sa kardiovaskularnim oboljenjima i čiji krvni sudovi su od ranije oštećeni i naravno tu su problemi za aterosklerozu znači dolazi do promjena krvnih sudova, suženja što može dovesti do osjećaja lupanja, preskakanja srca bolova u grudima i naravno do posljedica kao što su moždani ili srčani udar”, kazala je Lejla Spahić, Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla

Hronični pacijenti trebali bi barem sutra izbjegavati boravak na otvorenom, a prema riječima dr. Spahić, kao i kod toplih vremenskih uslova potrebno je piti dosta napitaka, koji su na sobnoj temperaturi. Preporuke su i smanjiti unos kafe, kofeina, alkoholnog pića i ne izlagati se pretjeranom naporu. Kalendarski ljeto traje do 22. septembra, ali dolaskom jeseni vrlo često dolazi i Miholjsko ljeto, vrijeme kada možemo ponovo uživati u sunčanim danima, ali uz ugodnije temperature.