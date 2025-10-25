Penzioneri na Trgu slobode upozorili na težak položaj i traže hitno povećanje penzija

Danas, 25. oktobra, u Tuzli je održan protest penzionera koji su okupljanjem željeli skrenuti pažnju na težak materijalni položaj i svakodnevne probleme s kojima se suočavaju. Okupljanje je započelo na parkingu NLB banke, a završilo na Trgu slobode, gdje su organizatori održali prigodne govore.

Predstavnici Nove penzionerske/umirovljeničke stranke poručuju da je osnovni cilj protesta skrenuti pažnju vlastima na hitnu potrebu povećanja penzija i donošenja sistemskih rješenja koja bi omogućila dostojanstven život starijoj populaciji.

“Oni žele da ponovo prevare penzionere, trenutno je prosječna penzija 680 maraka, oni polaze za novi zakon u startu od 651 marku. Nude za 40 godina da najmanja penzija ne može biti niža od 618 maraka, pa da su bar imali obraza, bar bi prosjek uzeli ovdašnji, znači sve je manipulacija. Mi se borimo protiv nepravde, protiv nepravične raspodjele penzija, mi se borimo i za socijalni status ljudi i penzionera, mi se borimo da sve penzije budu obračunate u vidu rente. I kad se to izračuna, kad se vidi da čovjek nema dovoljno novaca da živi, onda nek se iz budžeta socijalna sredstva daju, a ne sredstva fonda PIO MIO”,kazao je Vehid Jahić, organizator protesta penzionera u Tuzli i predsjednik Nove penzionerske stranke.

Vehid Jahić je upozorio da će novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji bi trebao stupiti na snagu naredne godine, donijeti znatno nepovoljnije uslove za buduće penzionere.

“Zakon od naredne godine predviđa znatno nepovoljnije mirovine. Sada je najniža penzija za 15 godina staža 599 maraka, a po novom zakonu za isti staž biće samo 390 maraka. Čak i za 40 godina staža, najniža penzija će iznositi 618 maraka, što pokazuje da novi zakon nudi gora rješenja nego postojeći.“, zaključio je Vehid Jahić.

Penzioneri su poručili da su ugrožena kategorija.

„Ko ne želi da se bori, nema pravo da se žali“, „Tražimo penzije, prosjek 52% plate“, samo su neki od transparenata koje su nosili danas penzioneri.