Penzioneri na Trgu slobode upozorili na težak položaj i traže hitno povećanje penzija

RTV SLON
Protest penzionera u Tuzli/ Foto: RTV Slon

Danas, 25. oktobra, u Tuzli je održan protest penzionera koji su okupljanjem željeli skrenuti pažnju na težak materijalni položaj i svakodnevne probleme s kojima se suočavaju. Okupljanje je započelo na parkingu NLB banke, a završilo na Trgu slobode, gdje su organizatori održali prigodne govore.

Predstavnici Nove penzionerske/umirovljeničke stranke poručuju da je osnovni cilj protesta skrenuti pažnju vlastima na hitnu potrebu povećanja penzija i donošenja sistemskih rješenja koja bi omogućila dostojanstven život starijoj populaciji.

“Oni žele da ponovo prevare penzionere, trenutno je prosječna penzija 680 maraka, oni polaze za novi zakon u startu od 651 marku. Nude za 40 godina da najmanja penzija ne može biti niža od 618 maraka, pa da su bar imali obraza, bar bi prosjek uzeli ovdašnji, znači sve je manipulacija. Mi se borimo protiv nepravde, protiv nepravične raspodjele penzija, mi se borimo i za socijalni status ljudi i penzionera, mi se borimo da sve penzije budu obračunate u vidu rente. I kad se to izračuna, kad se vidi da čovjek nema dovoljno novaca da živi, onda nek se iz budžeta socijalna sredstva daju, a ne sredstva fonda PIO MIO”,kazao je Vehid Jahić, organizator protesta penzionera u Tuzli i predsjednik Nove penzionerske stranke.

Vehid Jahić je upozorio da će novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji bi trebao stupiti na snagu naredne godine, donijeti znatno nepovoljnije uslove za buduće penzionere.

“Zakon od naredne godine predviđa znatno nepovoljnije mirovine. Sada je najniža penzija za 15 godina staža 599 maraka, a po novom zakonu za isti staž biće samo 390 maraka. Čak i za 40 godina staža, najniža penzija će iznositi 618 maraka, što pokazuje da novi zakon nudi gora rješenja nego postojeći.“, zaključio je Vehid Jahić.

Penzioneri su poručili da su ugrožena kategorija.

„Ko ne želi da se bori, nema pravo da se žali“, „Tražimo penzije, prosjek 52% plate“, samo su neki od transparenata koje su nosili danas penzioneri.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Penzioneri ogorčeni: Najniža penzija neće dostići 700 KM, to je prazna...

BiH

Minimalna penzija 700 KM: da li je to realno već od...

BiH

Raste broj registrovanih vozila u BiH: Tuzla se guši u gužvama...

Vijesti

Penzioneri se dogovorili s Vladom FBiH: Minimalna penzija će biti 700...

Tuzla i TK

Delegacija Muftijstva mostarskog u posjeti Tuzli: Istaknuta važnost saradnje i zajedništva

Tuzla i TK

Telefonske linije Kantonalnog poreznog ureda Tuzla trenutno van funkcije

Politika

Vukanović: Neodržavanje referenduma u RS znači i izdaja i kapitulacija Dodika

Sport

Briljantan start Lane Pudar u Americi, slavila je u debitantskoj utrci

Politika

Satnivuković čestitao građanima RS 50. jubilarni lažni referendum

Vijesti

Direktor FUP-a: Curenje informacija iz istrage urušava povjerenje građana u pravosuđe

Istaknuto

Spavat ćemo sat duže: U nedjelju pomjeramo kazaljke unazad

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]