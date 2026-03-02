Planska isključenja elektične energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida (isključenja) u snabdijevanju električnom energijom

Dana 03.03.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla u ulicama Alije Ibrića i Seada Rahmanovića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Gradačac u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Požarike, Vida, Srednjoškolski, Diren, Berberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 04.03.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Živinice u naseljima: Nevrenča, Fazlići, Savino Brdo i Medovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

