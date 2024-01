Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 29.01.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Sladna Sušnica, Ibrići, Gulami, Sladna izbjegličko naselje, Falešići, Brda, Brnčani, Čekanići Donji, Čekanići Gornji, Gornji Moranjci,Murati, Hazard, Babunovići Deponija i Sladna Kovačevići u vremenu 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Jošak, Kosica, Dežići, Špionica Polja, Špionica Srednja, Plane, i Špionica Srednja u vremenu 12:30 do 15:30 sati.

Dana 30.01.2024. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u dijelu ulice Klosterska iTuralibegova brojevi 30 i 32 u vremenu 09:00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Previle u vremenu 09:00 do 15:00 sati.