Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 10.11.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Zlatana Mešića, Gornji Mosnik i Mušinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Mandići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Mehmeduša prema Benko namještaju u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

3. Općine Kalesija u naselju Paljevine i industrijska zona u Gornjoj Kalesiji u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

4. Općine Banovići u naselju Kudumovići – zaseok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

Dana 11.11.2025.godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle

– u naselju Dobrnja u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Srednja Dragunja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Jasenica, Memići, Brezik, Podorašje, Drapnići, Lukići, Krušik, Lisovići, Mešići i Dabojevići u vremenu od 09:00 do 15.00 sati.

3. Općine Kalesija

– u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Kalesija Gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Bulatovci, Markovići, Hemlijaši, Zukići i Brezik u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

4. Općine Banovići u naselju Kudumovići – zaseok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.