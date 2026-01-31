Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 01.02.2026. godine (nedjelja) na području:

Grada Srebrenika u naseljima: Lovačka Kuća, Hrgovi Gornji, Vrela, Radići, Hujdurovići, Fazanerija, Špionica Škola, Tutnjevac, Jošak, Cerik, Kosica, Špionica Polja, Badelka, Špionica Donja Novo Naselje, Špionica Krč, Gornji Hrgovi Babići, Špionica Škola, Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

Dana 02.02.2026. godine (ponedjeljak) na području grada Banovići u naselju Omazići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.