Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 02.02.2026. godine (ponedjeljak) na području Opštine Banovići u naselju Omazići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 03.02.2026. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle u naseljima: Čaklovići, Babajići,Vasići i Sarajac u vremenu od 08:00 do 10:00 sati.

2.Opštine Banovići u naselju Omazići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika:

– u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Babunovići – Šehovina u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

