Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 15.02.2026. godine (nedjelja) na području:

Grada Živinica:

– u naseljima: Barišići, Sjever i Maline Polje u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

-u dijelu naselja iza mlina “Ljubače” u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Dana 16.02.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Lukavca u naselju Lukavac Mjesto- dio naselja od Rudniče ulice prema mezarju Danica u vremenu od 09:00 do 15.00 sati.

