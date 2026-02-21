Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 22.02.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Živinica u naseljima: Barišići, Sjever i Maline Polje u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice u ulicama: Zlatnih Ljiljana-naselje Luke,Vuknić- naselje Jug, Riječka, Bosanskih Kraljeva, Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski Centar Evropa, Sultan Mehmeda Fatiha 2. Fridriha Foglara-Kej, Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim Bega Pašića, Muslimanskih brigada te u naselju Grabovac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 23.02.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Otokara Keršovanija u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u ulici  Uzeira Mehičića u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

2. Grada Gradačca:

– u naseljima: Bjeljevina Donja, Bare, Gornje Bare, Okanovići, Vodovod Okanovići, Barišići, Bagić, Ledenice Gornje, Bijeljevina Gornja, Jurići, Potok Mahala, Vukovići, Sinanovići, Brdo, Mionica, Bagdale, Mionica Utrne, Bukva, Bošnjakovići, Ilovac, Mujići, Sejdići, Liporašće i Ahmetaši u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naselju Hujdurovići kod auto otpada Šiške u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

4. Općine Kladanj u naselju Gojsalići u vremenu 08:30 do 15:00 sati.

