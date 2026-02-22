Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 23.02.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Otokara Keršovanija u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u ulici  Uzeira Mehičića u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

2. Grada Gradačca:

– u naseljima: Bjeljevina Donja, Bare, Gornje Bare, Okanovići, Vodovod Okanovići, Barišići, Bagić, Ledenice Gornje, Bijeljevina Gornja, Jurići, Potok Mahala, Vukovići, Sinanovići, Brdo, Mionica, Bagdale, Mionica Utrne, Bukva, Bošnjakovići, Ilovac, Mujići, Sejdići, Liporašće i Ahmetaši u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naselju Hujdurovići kod auto otpada Šiške u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

4. Općine Kladanj u naselju Gojsalići u vremenu 08:30 do 15:00 sati.

Dana 24.02.2026. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Brđani i Gradovrška u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

– u naseljima: Par Selo, Par Selo škola, Par Selo pijesak, Par Selo Vojana i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Trnovače, Noćajevići,Đerići,Rujići,Krivajevići,Suha,Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.

pročitajte i ovo

Magazin

Ovi kućanski aparati troše struju čak i kada miruju: Vrijeme je...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

BiH povećala uvoz struje, potrošeno skoro 629 miliona KM

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Bivši saigrač otkrio: Cristiano Ronaldo pokušao postiti tokom ramazana

Magazin

Koliko dugo ljudi mogu izdržati bez spavanja? Evo šta se dešava nakon 24, 36 i 72 sata

Vijesti

Opća bolnica: Nove informacije o zdravstvenom stanju povrijeđene Elle Jovanović

Tuzla i TK

Dirljiv oproštaj radnika Koksare: “Djed je ovdje zaradio penziju, babo također”

Vijesti

Planira se izgradnja izuzetno zahtjevne dionice kroz FBiH, gotovo polovina trase u tunelima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]