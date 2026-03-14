Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 15.03.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Bime Adžajlića, Gine Herman, Rame Meškovića, Krojčica, Branislava Nušića, Fridriha Kacera, Mitra Trifunovića Uče, Husinskih Rudara, Tomislava Ramljaka, Stjepana Živkovića, Babice Laude, Petra Miljanovića, Zvonka Cerića, Vilušići, 21.Aprila, Radnička, Bukinjska, Branilaca Tuzle, Hasana Kikića, Pavla Goranina, Ludviga Peštića, Češka i Franje Kluza u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 16.03.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Hajrudina Mešića od broja 95 do 119 u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici Drage Pavića u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

2. Grada Živinica u naseljima Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan, Gladojevići i Dežbari u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

3. Grada Srebrenika u dijelu naselja Ćehaje od kružnog toka do osnovne škole u vremenu od 08:30 do 15:00 sat.

4. Grada Gračanice u naseljima: Hotilj, Makovci i dijelu Donje Orahovice oko mezarja u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.