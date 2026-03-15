Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 16.03.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

–  u ulici Hajrudina Mešića od broja 95 do 119  u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici  Drage Pavića u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan, Gladojevići i Dežbari u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

3. Grada Srebrenika u dijelu naselja Ćehaje od kružnog toka do osnovne škole  u vremenu od 08:30 do 15:00 sat.

4. Grada Gračanice u naseljima: Hotilj, Makovci i dijelu Donje Orahovice oko mezarja u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

Dana 17.03.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Uzeira Mehičića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulicama: Tušanj i Mandići u vremenu od 12:0 do 15:00 sati.

