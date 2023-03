Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 27.03.2023. godine (ponedjeljak) na području Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Duboki Potok kod škole u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Ljenobud u vremenu od 10:30 do 13:30 sati,

– u naselju Ljenobud – Džombići u vremenu od 13:30 do 15:00 sati.

Dana 28.03.2023. godine (utorak) na području Grada Srebrenika u dijelu naselja Rapatnica dom prema Falešićuu vremenu od 09:00 do 15:00 sati.