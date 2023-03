Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.03.2023. godine (utorak) na području

1. Grada Srebrenika u dijelu naselja Rapatnica dom prema Falešiću u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 29.03.2023. godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Otokara Keršovanija i Put vina u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Lukavca u dijelu Dio naselja Modrac (od žičare do sajle i naselje kod Doma kulture), te dio naselja Prokosovići (od Brane do žičare) u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.