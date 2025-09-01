U povodu početka školske 2025/2026. godine, Uprava policije MUP-a TK od danas, 1. septembra, provodi pojačane planske aktivnosti s ciljem stvaranja sigurnijeg ambijenta za učenike.

Mjere podrazumijevaju pojačano prisustvo policijskih službenika u blizini škola i predškolskih ustanova, na raskrsnicama, pješačkim prelazima i na putnim pravcima kojima se kreću učenici od kuće do škole i nazad. Također, službenici zaduženi za rad policije u zajednici intenzivirat će saradnju s predstavnicima škola. Iz MUP-a TK ističu da je cilj ovih aktivnosti siguran boravak učenika u školama i njihovo bezbrižno kretanje u saobraćaju, posebno zaštita najmlađih generacija.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da obrate dodatnu pažnju prilikom vožnje u blizini škola.

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona svim učenicima i nastavnom osoblju želi sretan početak nove školske godine.