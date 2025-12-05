Podrška mladim talentima, uručene stipendije za nadarene studente u Tuzli

Ugovori za stipendiranje nadarenih redovnih studenata potpisani su danas na Univerzitetu u Tuzli, nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke potvrdilo konačne rang liste. Ove godine podršku su dobila 104 nadarena studenta, uz još tri u statusu povratnika, pa je ukupno 107 mladih akademaca ostvarilo pravo na stipendiju u vrijednosti od oko 160 hiljada KM. Studentima je time obezbijeđen stabilan oslonac tokom studija koji doživljavaju kao važan podsticaj i priznanje za dosadašnji rad, a ministar Ahmed Omerović istaknuo je da je riječ o trenutku koji potvrđuje opredjeljenje društva da njeguje izvrsnost.

„Studenti treba da znaju da ih ova država podržava i da se rad, trud i učenje isplati, te da će plodovi tog rada doći na naplatu, isto kao što su dobili i ovu stipendiju.“, istakao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Nakon potpisivanja ugovora studenti ističu da im podrška dolazi u pravom trenutku, posebno jer uz svakodnevne obaveze na fakultetu nose i odgovornost daljeg ličnog razvoja. Za njih je stipendija više od finansijske pomoći jer pojačava osjećaj sigurnosti tokom studiranja i otvara prostor da se posvete radu bez dodatnih opterećenja.

„Ova podrška me još nekako dodatno motiviše, dakle, da napredujem, da se usavršavam i naravno da doprinosi tom boljem ostvarivanju ličnog i profesionalnog razvoja. Tako da, evo, nadam se naravno da će Ministarstvo obrazovanja i budućnosti nastaviti sa ovakvim vidovima motivacije, pružanja podrške i nagrađivanja studentskog uspjeha, jer zaista nama kao studentima ova podrška, pomoć, motivacija, zaista dobro dođe.“ – ističe Dženita Karić, studentica 4. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Kako je dodao Faruk Kovačević, student 4. godine Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Tuzli „Sam epitet nadarenog studenta daje na značaju i daje priznanje našim radu i trudu, a stipendija svakako je finansijski, reći ću i simboličan poklon za sve ono što smo radili, svojevrsna nagrada za naš trud i rad, ali i podstrek za nastavak.

„Kako finansijska podrška, tako i moralna podrška i daje nama nadarenim studentima posebnu motivaciju da se u potpunosti posvetimo svom akademskom usavršavanju.” – dodaje Salihović Zinaida, studentica 1. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Program stipendiranja koji provodi Ministarstvo obrazovanja i nauke TK provodi se s ciljem jačanja kompetencija mladih ljudi i pružanja oslonca generacijama koje će u narednim godinama biti nosioci razvoja. Ministar Omerović ističe da je važno stvarati okruženje u kojem se cijeni trud i gdje se mladim talentima daje prostor da grade svoje profesionalne puteve.

„Ovo je samo jedan u nizu od programa koje mi podržavamo, ne samo studente, nego generalno podržavamo koncept da se vrednuje izvrsnost. To je nužno jer ovi ljudi trebaju da budu u predvodnici, u promovisanju kompetencija koje će učenike i studente pripremati za poslove budućnosti.“ – dodaje Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Potpisivanjem ugovora završena je još jedna etapa podrške najboljim mladim akademcima u Tuzlanskom kantonu, a ukupno 107 studenata sada ima sigurniji temelj za nastavak obrazovanja uz priznanje koje im dodatno učvršćuje put kojim su krenuli.