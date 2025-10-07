Preminuo Halid Bešlić, legendarni bh. pjevač

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 71. godini. Poznati pjevač već neko vrijeme bio je hospitalizovan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zbog zdravstvenih problema s kojima se, uprkos liječenju, nije uspio izboriti.

Bešlić je zdravstvene tegobe prvi put osjetio tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hitno zbrinut, a kasnije prebačen na odjel onkologije.

Samo nekoliko sedmica prije smrti objavio je pjesmu posvećenu svojoj supruzi Sejdi, koju je često opisivao kao najveću podršku i oslonac kroz život i karijeru.