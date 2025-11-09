Promjene u FIFA-inom sistemu žrijebanja mogle bi olakšati put BiH na Mundijal

Prema informacijama platforme Football Meets Data, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) razmatra promjenu sistema određivanja jakosnih grupa za Svjetsko prvenstvo 2026, što bi moglo imati direktan utjecaj i na reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Do sada su reprezentacije koje su plasman na Mundijal izborile kroz baraž bile automatski svrstane u četvrtu jakosnu grupu, bez obzira na FIFA-in koeficijent, jer se u trenutku žrijeba nije znalo koje će ekipe izboriti prolaz. Takav sistem korišten je i za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

S obzirom na to da je žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. zakazan za decembar, a baraž se igra u martu naredne godine, ista situacija bi se ponovila. Ipak, prema navodima iz FIFA-e, planira se novi model prema kojem bi reprezentacije iz baraža bile svrstane u jakosnu grupu na osnovu koeficijenta najbolje ekipe iz svog baražnog puta, a ne automatski u posljednju.

Ova promjena mogla bi biti značajna i za reprezentaciju BiH, koja trenutno zauzima drugo mjesto u grupi i realno može završiti u baražu. U tom slučaju, Zmajevi bi, zavisno od rezultata i rangiranja protivnika u svom baražnom putu, mogli izbjeći najniži šešir.

Na primjer, ako bi Bosna i Hercegovina u baražu bila u istoj putanji s Italijom, eventualnim plasmanom na Svjetsko prvenstvo našla bi se u istom jakosnom šeširu kao i Italija, što bi značilo lakši žrijeb i povoljnije protivnike.

Promjena bi, osim BiH, mogla utjecati i na reprezentaciju Austrije, koja bi prema novom sistemu bila svrstana u treći šešir.