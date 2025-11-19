Pucnjava u Kalesiji, policija na terenu

Arnela Šiljković - Bojić

Jutros je u Kalesiji došlo do pucnjave. Prema prvim informacijama navodno se radi o pljački, ali to trenutno nije potvrđeno.

Više informacija uskoro.

