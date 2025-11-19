Pucnjava u Kalesiji, policija na terenu

Jutros je u Kalesiji došlo do pucnjave. Prema prvim informacijama navodno se radi o pljački, ali to trenutno nije potvrđeno.
Više informacija uskoro.
Jutros je u Kalesiji došlo do pucnjave. Prema prvim informacijama navodno se radi o pljački, ali to trenutno nije potvrđeno.
Više informacija uskoro.
© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |
Kontaktirajte nas: [email protected]