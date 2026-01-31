Stize pomoć poslodavcima za novembar

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu, za mjesec novembar.

Ovom odlukom utvrđen je i iznos dodijeljenih sredstava u skladu sa Uredbom o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu.

Kako je navedeno, sastavni dio konačne liste čini i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na raniju Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za oktobar 2025. godine.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke iznose 3.807.900 KM i osigurana su u Budžetu Federacije BiH kroz Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjena su za 9.200 korisnika. Dodatni dio sredstava u iznosu od 41.850 KM dodjeljuje se za 61 korisnika kojima je usvojen prigovor na odluku za oktobar 2025. godine.

„Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 3.807.900 KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 9.200 korisnika“, navedeno je u obrazloženju odluke.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći bit će objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava na transakcijske račune korisnika izvršit će Union banka u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu donesene odluke.

Za provođenje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svojih nadležnosti i obaveza definisanih Uredbom.

Kako je obrazloženo, cilj donošenja ove odluke je provođenje Uredbe koja ima za cilj očuvanje postojećih radnih mjesta, održivost poslovanja i osiguranje likvidnosti privatnih poslodavaca, obrta i ostalih samostalnih djelatnosti u 2025. godini.

