Sunčan početak dana: Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

RTV SLON
Vremenska prognoza/ U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme
Sunčano u istočnom dijelu Tuzle/ Sjenjak

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme, a temperature zraka u pojedinim dijelovima zemlje spustile su se ispod nule, posebno u planinskim područjima.

Prema mjerenjima u 7 sati, najniža temperatura zabilježena je na Sokocu gdje je izmjereno -5 stepeni, dok su najviše jutarnje temperature zabilježene u Mostaru i Trebinju gdje je izmjereno 6 stepeni Celzijusa.

U Tuzli je jutros zabilježeno vedro vrijeme uz temperaturu zraka od 0 stepeni. Vjetar je slab, istočnog smjera, brzinom od oko 2 metra u sekundi, odnosno oko 7 kilometara na sat. Relativna vlažnost zraka iznosi 91 posto, dok barometarski pritisak iznosi 990,6 hPa.

Prema prognozi meteorologa, tokom dana u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, u sjevernim krajevima istočni i sjeveroistočni, dok će u ostatku zemlje puhati južni i jugozapadni vjetar.

Dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa, dok bi u južnim dijelovima zemlje mogla dostići i do 21 stepen, saopštili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

