Sunčan vikend u Tuzli, ali već od ponedjeljka stiže nagla promjena vremena

Sunčano i toplo u Tuzli

Danas u Tuzli preovladava sunčano i toplo vrijeme s maksimalnom temperaturom do 23 stepena. Jutro je hladno, s temperaturama oko 8°C, ali tokom dana osjetno toplije. Vjetar slab do umjeren, s povremenim udarima do 4 metra u sekundi. Padavina nema, pa građani mogu uživati u potpuno suhom danu. Za jutro i večer preporučuje se lagana jakna, dok je tokom dana dovoljna majica ili laganija odjeća. Nema aktivnih upozorenja za tuzlansku regiju.

Promjena vremena početkom sedmice

U Tuzli će narednih dana doći do značajne promjene vremena. I dok će nedjelja biti posljednji topao i sunčan dan, već od ponedjeljka očekuje se naglo zahlađenje i obilne padavine. Temperatura će pasti na oko 6 stepeni, uz jak vjetar i mogućnost lokalnih poplava.

Utorak donosi nešto slabije padavine, ali hladnije vrijeme zadržat će se do kraja sedmice. Upozorenje za obilne padavine i pojačan vjetar na snazi je od ponedjeljka, 3. novembra ujutro, do utorka, 4. novembra naveče.

Najbolji dan za izlet

Prema prognozi, nedjelja će biti idealan dan za boravak na otvorenom. Sunce, blaga toplina i bez vjetra čine ga najugodnijim danom u narednom periodu. Već od ponedjeljka građanima se savjetuje oprez u saobraćaju i priprema na hladnije i vlažnije uslove.