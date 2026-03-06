Sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme: Temperature u BiH do 21 stepen

Toplo i sunčano vrijeme u BiH očekuje se i narednih dana, a prema prognozi meteorologa nema naznaka za ozbiljnije zahlađenje najmanje u narednih 15 dana.

Prema prognozi koju je objavio BHMeteo, do sredine mjeseca u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno sunčano, iznadprosječno toplo i sušno vrijeme. Dnevne temperature zraka u većini krajeva kretat će se između 13 i 18 stepeni, dok bi ponegdje mogle dosegnuti i oko 21 stepen Celzijusa.

Jutra će, ipak, ostati svježija. U mnogim područjima očekuju se prohladni i hladni jutarnji sati, uz moguć lokalni mraz i maglu, naročito u kotlinama i uz riječne tokove.

Meteorolozi navode da bi se od sredine mjeseca vremenske prilike mogle djelimično promijeniti. Jačanjem zapadnih strujanja i aktivacijom Mediterana postoji mogućnost ulaska u nestabilniji period koji bi našim krajevima mogao donijeti više oblačnosti i povremene padavine, ali bi se zadržalo i dalje iznadprosječno toplo vrijeme.

Prema prognozi za danas, u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 8, dok će dnevna iznositi između 11 i 17, na jugu do 20 stepeni.

Sunčano vrijeme očekuje se i u subotu, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponovo je moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove. Vjetar će biti slab, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 1 do 7 stepeni, dok će dnevna biti između 12 i 17, a na jugu do 20 stepeni.