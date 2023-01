Sve više oboljelih: Povećan priliv pacijenata u Dispanzer za predškolsku djecu DZ Tuzla

Neobično toplo vrijeme za ovo doba godine u kombinaciji sa zagađenim zrakom za posljedicu imaju povećan broj djece oboljele od respiratornih virusa, zbog čega su u posljednje vrijeme čekaonice u domovima zdravlja sve punije.

Respiratorni virusi uglavnom napadaju djecu dojenačke dobi, ali nisu pošteđena ni nešto veća djeca.

„Mogu reći da se radi najviše o respiratornim tegobama koje su praćene kašljem, ponekad i sa smetnjama sa disanjem. Sve te tegobe zahtijevaju ljekarski nadzor pa smo svi pedijatri trenutno u vanrednijim okolnostima“, kazala je mr.med.sc.dr. Dijana Dugonjić, šefica Dispanzera za predškolsku djecu.

Ovaj respiratorni virus koji se vrlo lako širi, naročito među djecom koja borave u kolektivima, često je praćen i temperaturom i kašljem koji može potrajati i više sedmica, upozorava dr. Dugonjić.

„Virusne infekcije u pravilu traju i do tri sedmice, pedijatri ulažu dodatni napor u savjetovanju roditelja da budu strpljivi, da simptomatska terapija ponekad može trajati i više sedmica“, dodaje dr. Dugonjić.

U posljednja tri mjeseca pedijatri u Dispanzeru za liječenje predškolske djece u Domu zdravlja Tuzla, dnevno pregledaju i do 200 malih pacijenata. Osim respiratornih virusa sve je češća zaraza i streptokok bakterijom.

Zaraza streptokokom se karakteriše sa jakom upalom grla, boli u grlu, teškim gutanjem i nagonom na povraćanje. U odnosu na klasičnu virozu, razlikuje se po visini temperature koju dijete može dobiti.

„Streptokokna upala grla počinje u najvećem broju slučajeva naglom temperaturom koja se razlikuje od virozne koju možemo predvidjeti kada dijete poliježe, curi mu nos i slično. Jedan od podataka koji nam roditelj daju je da su temperature teško oborive neovisno na naše preporuke i provođenje preporuke davanja redovno antipiretskih mjera“, rekla je mr.med.sc.dr Dijana Dugonjić, šefica Dispanzera za predškolsku djecu.

Osim djecu, virusi u posljednje vrijeme napadaju i odrasle. Trenutno je aktuelan virus gripe, koji će, prema pretpostavci stručnjaka, svoj najviši nivo doseći krajem januara i početkom marta. Zbog toga ljekari savjetuju preventivno jačanje imunološkog sistema.

„Preporučila bih pacijentima da koriste velike doze vitamina C, a to su od 1000 do 2000 mg dnevno, mirovanje, tople napitke, ispiranje ždrijela, ispiranje sluznice nosa. Treba koristiti i stare učinkovite lijekove, to su preparati ehinace i pileća juha“, rekla je dr. Azra Agić, specijalistica porodične medicine.

Iako je povećan priliv pacijenata u svim službama, ljekari ističu nema mjesta za paniku, te savjetuju sve građane, a naročito roditelje da djeci jačaju imunitet prirodnim preparatima, pojačaju im fizičku aktivnost i omoguće češći boravak na svježem zraku.