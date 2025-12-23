Tri godine zatvora za vozača koji je pod dejstvom alkohola i droge usmrtio pješakinju

Tri godine zatvora – Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu osuđujuću presudu protiv Vejsila Halilovića, koji je proglašen krivim za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa. Nakon prihvatanja izjave o priznanju krivnje, sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Uz zatvorsku kaznu, optuženom je, na osnovu Krivičnog zakona Federacije BiH, izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri godine. U vrijeme trajanja ove mjere ne uračunava se period izvršenja kazne zatvora.

Sud je utvrdio da je Halilović 5. augusta 2025. godine, oko 3:45 sati, na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, u blizini robne kuće „Omega“ u Živinicama, upravljao putničkim vozilom „VW Passat“ pod utjecajem alkohola i opojne droge amfetamin. Kretao se brzinom dvostruko većom od dozvoljene, iako je bio svjestan da u takvom stanju nije sposoban za sigurnu vožnju.

Tom prilikom je vozilom udario pješakinju A. N., koja je usljed zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

Nakon objave presude, Sud je donio rješenje o ukidanju pritvora optuženom. Presuda je prvostepena i na nju postoji pravo žalbe.

